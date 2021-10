'. Letteralmente: 'Il Clasico del costo zero'. E' l'apertura dell'edizione odierna di As, che svela comesiano pronti a darsi battaglia per due giocatori in scadenza:, ma soprattutto. Il difensore tedesco non sta rinnovando il proprio contratto con ile fa gola ai blaugrana e alle merengues, che in estate hanno già ingaggiato con la stessa formula altri giocatori (ici catalani,i madrileni), ma la stampa spagnola si concentra soprattutto sulle attenzioni rivolte dai due club al centrocampista ivoriano.- Il rinnovo di Kessie con ilnon arriva, il suo agente, George Atangana, pochi giorni fa ha confermato a Calciomercato.com che un'offerta ufficiale è stata presentata dalla società di via Aldo Rossi ma non è soddisfacente rispetto alle richieste del giocatore. Barça e Real monitorano, pronti ad affondare il colpo in inverno in caso di definitiva fumata nera: il Barcellona, riferiva nei giorni scorsi la stampa catalana, addirittura interessato a lavorare per anticipare l'arrivo a gennaio, il Madrid invece più interessato a un'operazione a parametro zero.