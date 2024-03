Milan su Khephren Thuram: c'è già il prezzo, l'influenza del fratello all'Inter

12 minuti fa

La priorità del Milan in vista del prossimo mercato estivo è la caccia a un nuovo centravanti, ma i dirigenti rossoneri cercano rinforzi anche per gli altri reparti.



THURAM JR - A centrocampo nel mirino c'è Khephren Thuram. Classe 2001, è sotto contratto fino a giugno 2025 con il Nizza (160 presenze e 9 gol), che lo valuta sui 40 milioni di euro. Seguito in passato pure da Inter e Juventus, ora sulle sue tracce ci sono anche i grandi club della Premier League inglese.



IL FRATELLO - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, un alleato per il Milan può essere il fratello Marcus all'Inter. Il quale è legatissimo al fratello e gli consiglierebbe di trasferirsi a Milano, anche se in maglia rossonera.