Milan, su Krunic irrompe lo Spartak Mosca: la situazione

Daniele Longo

Qualcosa si è rotto tra il Milan e Rade Krunic e le parti cercano una soluzione per dirsi addio, con una nuova pista che fa capolino: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, lo Spartak Mosca è piombato sul centrocampista bosniaco e prepara l'affondo per portarlo in Russia in questa finestra di mercato.



LA SITUAZIONE - Nelle scorse settimane era tornato alla carica il Fenerbahce, che già in estate aveva raggiunto l'accordo con il giocatore senza poi trovare quello con la società rossonera. Una situazione ripetutasi di recente, con il direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada che ha ribadito prima della sfida con l'Empoli: "Se non arriva l'offerta giusta non parte". Messaggio al Fener, per il cartellino di Krunic servono 5 milioni di euro più uno di bonus e la stessa cifra sarà la base di partenza per i discorsi con lo Spartak. Dalla Turchia alla Russia, senza chiudere la porta a eventuali interessamenti dall'Arabia Saudita: aumentano le pretendenti per Krunic.