Quale futuro per Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano, che piace a diversi club europei, Milan compreso, sembra destinato a restare comunque al Lille. Almeno questa è l’intenzione di Gerard Lopez, allenatore del club francese: “La nostra volontà è averlo con noi anche nella prossima stagione. Ci sono dei fattori che non si possono controllare, come il fatto che un grande club possa presentarsi con un'offerta di stipendio sei volte superiore a quella attuale. A volte però può essere meglio aspettare”