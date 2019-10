Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio e una suggestione è quella che porta a Mesut Ozil, che l'Arsenal è pronto a liberare anche in prestito. Come scrive El Desmarque, i Gunners hanno già individuato l'erede del tedesco: si tratta di Martin Odegaard, centrocampista norvegese di proprietà del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad.