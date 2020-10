Il nome di Boubakary Soumaré è sempre stato in cima alla lista del Milan. Seguito a più riprese da Geoffrey Moncada e la sua squadra scouting che ne hanno approvato il profilo fin da subito. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno provato in tutti i modi a far crollare il muro eretto dal Lille nel lungo mercato estivo. C'è la volontà di fare un nuovo tentativo nel mercato di gennaio, maggiori dettagli nel nostro focus video.