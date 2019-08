Marco Giampaolo ha provato più volte a blindare Suso durante questo precampionato, ma la permanenza del giocatore spagnolo è tutt'altro che scontata. Il Milan, infatti, non ha mai chiuso a una possibile cessione del giocatore, anche se solo a determinate condizioni.



PIANO PER CORREA - Non è un mistero infatti che Maldini e Boban abbiano individuato Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, come perfetto elemento per completare la rosa a disposizione di Giampaolo. Per arrivare alla valutazione da oltre 50 milioni fatta dal club spagnolo, però, è necessaria almeno una cessione importante. E Suso ricalca alla perfezione questo identikit perché se lascerà il Milan sarà per almeno 30 milioni di euro.



FIORENTINA - E nelle ultime ore ha preso informazioni per lo spagnolo anche la Fiorentina secondo la Gazzetta dello Sport. Commisso infatti è alla ricerca di un grande colpo per presentarsi ai suoi nuovi tifosi e vuole bruciare la concorrenza di Roma e Lione. Decisivi potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Lucci, agente del giocatore, e Pradè. Certo, la trattativa resta molto complicata a causa dei termini economici dell'affare, ma qualcosa si sta muovendo. E Firenze sogna Suso...