Simone Zaza vuole tornare a giocare in Italia. Risalgono ai giorni scorsi i sondaggi del Sassuolo, che ha approfittato del viaggio italiano dei dirigenti del Valencia per conoscere le richieste per il cartellino del classe 1991. Il club spagnolo ha fatto sapere di volere circa 20 milioni di euro per il centravanti. Prezzo alto per il Sassuolo, che ha cullato il sogno di rivedere l’attaccante in neroverde dopo i 9 gol del 2013-14 e gli 11 del 2014-15. Sassuolo defilato per l’alto prezzo dell’operazione, mentre Milan e Sampdoria sono sempre vigili sulla situazione di Zaza.



IL MILAN C’È - “Il ritorno in Italia è una possibilità, per ora però non ci sono novità. Il Milan? Non so cosa dire, per ora non ci ha chiamato nessuno”, ha detto esattamente una settimana scorsa il papà e agente di Simone Zaza. Il Milan sta valutando il suo profilo per rinforzare un attacco che in estate verrà rivoluzionato con almeno un addio (di Kalinic o André Silva), magari provando a inserire nell'affare Bacca, che non vuole tornare in Italia ed è un obiettivo del Valencia. Il Milan al momento aspetta il verdetto Uefa, ma il nome di Zaza è sulla lista di Mirabelli. E il prezzo è alla portata dei rossoneri.



IDEA SAMP - E la Sampdoria? La società blucerchiata in caso di cessione di Duvan Zapata si fionderà proprio su Zaza, indicato da Giampaolo come il primo obiettivo per l’attacco. Il colombiano ex Udinese e Napoli ha fatto bene l’anno scorso, ma non ha convinto l’allenatore della Sampdoria per il modo di giocare, poco funzionale agli schemi soprattutto per caratteristiche fisiche (Giampaolo ama molto di più attaccanti tecnici che di quantità). Il presidente Ferrero chiede circa 20 milioni per Duvan, proprio il costo del cartellino di Zaza. Tra Sampdoria, Milan e Sassuolo, Zaza aspetta il ritorno in Italia. In pole ci sono i rossoneri, ma il Valencia non fa sconti: servono 20 milioni.



@AleCosattini