Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di qualità e prospettiva in vista della prossima stagione. Da diverso tempo nel mirino c'è il nazionale norvegese ​Kristoffer Ajer, classe 1998. L'entourage del giocatore ha già comunicato al Celtic la volontà di lasciare Glasgow la prossima estate. Questa decisione ha generato un certo fastidio in seno al club che ha già fatto sapere di voler chiedere una somma piuttosto alta per iniziare a discutere di una eventuale cessione. Ma non è l'unico ostacolo per Ivan Gazidis e i suoi collaboratori: negli ultimi giorni si è messo in moto anche il Leicester su Ajer. Tutti i dettagli nel nostro focus video: