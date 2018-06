Un incontro a casa Milan per gettare le basi per diverse trattative. Il centrale Simic è sempre più diretto verso il Crotone dal Milan, ancora un'altra stagione in prestito. I calabresi hanno chiesto anche il gioiellino Torrasi ma il club rossonero non sembra intenzionato a farlo partire, almeno per il momento. E' stato invece proposto il portoghese Tiago Dias, ma serve il parere del neo tecnico degli squali Stroppa.