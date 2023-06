La frattura tra Rebic e il mondo Milan è insanabile tanto che quella di domenica contro il Verona potrebbe essere l’ultima partita dell’attaccante croato con la maglia rossonera. Nonostante un contratto fino al 2025, il club di via Aldo Rossi ha messo sul mercato l’ex Eintracht Francoforte: già da mesi Maldini e Massara valutavano questa possibilità e ora la scelta è definitiva.- Rebic ha mercato in Bundesliga e con il suo entourage sta valutando le offerte arrivate negli ultimi giorni. Piace all’Union Berlino. Lo vuole fortemente il tecnico Kovac con il quale ha condiviso l’esperienza all’Eintracht Francoforte.dalla cessione di Rebic per avere quella liquidità che, sommata ai circa 50 milioni di budget messi a disposizione dalla proprietà, possano essere utili per chiudere Lofuts-Cheek e arrivare a un grande numero 9.