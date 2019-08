Giampaolo blinda Suso a parole, ma lo spagnolo resta sul mercato per il Milan. Pronto a trattare la sua cessione al Lione per poi dare l'assalto a Correa dell'Atletico Madrid. Intanto il PSG di Leonardo cede Trapp all'Eintracht e, in caso di cessione di Neymar, può tornare alla carica per Donnarumma. In caso di permanenza, il portiere rossonero dovrà invece trattare il rinnovo del contratto. Sempre secondo Tuttosport, lo stesso discorso vale per Suso.