Un Diavolo infuocato trova il terzo successo consecutivo tra campionato ed Europa League. Rino Gattuso ha ritrovato punti e condizione, il suo Milan gioca un calcio propositivo e bello da vedere. Fin qui ha l'87% di passaggi riusciti, dietro solo a Juventus e Napoli. Grande parte del merito va ascritto allo straordinario stato di grazia di Suso, decisivo come lo era già stato nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.



CHE INTESA CON HIGUAIN - Le tre reti di Gonzalo Higuaín a San Siro con la maglia del Milan in campionato sono tutte arrivate grazie ad un assist di Suso. Un messaggio forte e chiaro a chi aveva sollevato dubbi sull'intesa tra i due veri punti di forza rossoneri. Gonzalo e Jesus parlano la stessa lingua in campo e fuori, si cercano e si trovano con continuità all'interno della gara. Questo asse sarà la benzina fondamentale per portare la macchina di Gattuso verso l'obiettivo Champions League, in attesa del miglior Calhanoglu.



RE DEGLI ASSIST - In Europa solo la stellina classe 2000 del Borussia Dortmund Sancho ha fatto meglio con sei assist. Suso è a quota cinque, nessuno come lui nel campionato italiano. L'obiettivo del folletto di Cadice è quello di arrivare in doppia cifra anche per quanto concerne le marcature. Per confermarsi sempre più insostituibile nel Milan e restare nel gruppo della nazionale spagnola alla quale si unirà nella giornata di domani.