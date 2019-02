A tre anni dal suo approdo in prestito al Genoa, Suso è tornato a parlare della sua parentesi in rossoblù spendendo parole importanti per quella sua esperienza che a suo dire fu fondamentale per rilanciarlo in ottica Milan: "Sono tornato perché lo desideravo troppo. Altri al mio posto avrebbero potuto dire 'non torno, me ne vado, non si sono comportati bene' - ha raccontato lo spagnolo alla Gazzetta dello Sport - Ma io, fin dal primo giorno, ho sempre voluto il Milan e il prestito al Genoa è stato un modo per mettermi in mostra e tornare. Ho accettato perché venivo da un momento difficile, il più difficile da quando sono in Italia: mi ero operato all’adduttore e con Inzaghi giocavo poco. Poi è arrivato Mihajlovic che non mi ha concesso nemmeno un’opportunità. Anzi una sì: a Empoli e mi tolse dopo poco più di un tempo. Montella mi ha ridato fiducia e oggi eccomi qui".