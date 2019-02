300 milioni di euro: a tanto ammontano le plusvalenze economiche ricavate dalla vendita di calciatori negli ultimi dodici anni dal presidente del Genoa Enrico Preziosi.



L'enorme cifra frutto della cessione milionaria di ben 125 giocatori è stata svelata da uno studio rivelato ieri sera dalle frequenze di Primocanale. Nell'approfondita analisi sono stati presi in considerazione tutti i giocatori che dal ritorno in Serie A del grifone nel 2007 hanno cambiato casacca. Nell'elenco figurano tantissimi ragazzi cresciuti nel vivaio rossoblù e poi ceduti per grandi cifre, generando così plusvalenze nette come i vari Perin, Criscito, Sturaro, El Shaarawy, Pellegri, Mandragora. Nella lista trovano spazio anche diversi giocatori affermati acquistati dal Genoa a prezzo di saldo e rivenduti a cifre maggiori dopo essersi rilanciati all'ombra della lanterna come Diego Milito, Thiago Motta, Pavoletti, Borriello e tanti altri. Nell'elenco figura poi anche l'ultima milionaria plusvalenza realizzata dal club di Preziosi: la cessione di Piatek al Milan.



Cifre clamorose che ben presto potrebbero essere ritoccate al rialzo inserendo nel ricco calderone anche i nomi di Romero e Kouamè, destinati a generare nuovi ingenti introiti per le casse del grifone.