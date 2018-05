Niente Fiorentina per Suso. L'esterno offensivo classe 1993 si è fermato per un problema muscolare e domenica non sarà in campo nel Milan per la sfida decisiva contro i viola, che vale un posto nei gironi di Europa League. Lo spagnolo, al centro di tanti rumors di mercato, dovrebbe restare lontano dai campi di gioco per circa due settimane.



10-15 GIORNI DI STOP - L'infortunio è avvenuto nel finale dell'allenamento di ieri: il giocatore di Cadice ha riportato una lesione muscolare e non sarà a disposizione per il match contro i viola, con uno periodo di stop previsto tra i 10 e 15 giorni.