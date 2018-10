Suso, nell'intervista rilasciata a Tuttosport, parla anche dei suoi idoli: "A me piace tantissimo Hazard, anche se è destro e gioca a sinistra. E' uno che non mi stanco mai di guardare. Da piccolo impazzivo per Kakà, per quel suo modo veloce di avanzare e saltare gli avversari, ma al tempo stesso era poi così calmo al momento di scegliere se tirare o passare. Era bello da vedere".