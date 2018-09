Prima della sfida contro il Sassuolo, l'attaccante Suso ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Quando sei bambino quello che volevo era diventare calciatore professionista ma non avrei mai pensato di giocare in squadre come il Milan e il Liverpool. È stata una cosa che era il mio sogno, e arrivare a cento partite è un orgoglio. Giocare cento partite nel Milan mi rende molto orgoglioso e felice. Come gol bello, quello di Udine è stato un gran gol. Ma fare due gol così nel primo derby, rende quella una partita speciale, era la settimana del mio compleanno. E' stata una gara da dieci. Penso che giochiamo molto bene, da grande squadra, la mentalità forse non è da grande squadra ma di base stiamo giocando molto bene e le cose buone ci sono. In poco tempo, con un po’ di fortuna, quando vinciamo non ci fermiamo più. Il Sassuolo? Sono una squadra molto organizzata. Sa quello che deve fare. E' in un grande momento ed è più difficile quando una squadra sta così. Dobbiamo pensare a noi stessi. La vicinanza della società? Sono molto vicini, si vede che è tutto molto chiaro. È una cosa che sia per i tifosi, per i giocatori, per lo staff da tranquillità".