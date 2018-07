Presentate ufficialmente sia la prima che la seconda maglia, il Milan si prepara a presentare anche la terza e ultima divisa targata Puma per la stagione 2018/19. Il noto sito footy headlines ha svelato il design scelto dal marchio tedesco.



Una maglietta inedita il cui colore principale sarà il nero ma che avrà il rosso come colore dominante sia sulle maniche che su i pantaloncini. Non a tinta unita però, bensì con un effetto camouflage rossonero.



Bianco sarà in vece il main sponsor e il logo della Puma presente sul petto e su maniche e pantaloncini. Total black con una banda rossa, infine, il calzettone.