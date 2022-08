Il Milan si prepara a presentare la sua nuova terza maglia, intanto come annunciato sui social è disponibile il pre-order: sarà svelata al pubblico il 23 agosto e potrebbe essere indossata dal club rossonero in occasione della sfida al Bologna.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato: "La nuova AC Milan Third Jersey per la stagione 2022/23 è da oggi disponibile in pre-order su store.acmilan.com!". La maglia sarà di colore verde militare, con alcune righe sottili su tutto il corpo di un verde leggermente più scuro. Le maniche della maglia prevedono dei bordi neri, mentre lo sponsor Emirates sarà realizzato in giallo fluo.