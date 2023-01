Nel corso della stagione il Milan lancerà una nuova maglia speciale realizzata in collaborazione con il marchio Koché. Koché è un brand di moda parigino che è molto attivo nella lotta per valori come inclusione e diversità di genere. Una collaborazione che continua dopo la presenza combinata (insieme a Puma) alla Paris Fashion Week di febbraio 2022 in cui il club rossonero presentò una linea di prodotti realizzata con il recupero di maglie da calcio inutilizzate.



E oggi l'anticipazione del portale FootyHeadlines, specializzato nello svelare in anticipo le maglie in uscita, che ha mostrato le anteprime dei nuovi modelli, con una grafica particolarissima dei colori rossoneri e con l'oro che campeggia per sponsor, loghi, maniche e colletti. Ecco le anteprime nella nostra gallery con Theo Hernandez e Brahim Diaz come modelli