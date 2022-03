Fodé Ballo-Touré dal suo arrivo al Milan non ha mai convinto in pieno l’ambiente e nel nuovo anno, complice la Coppa d’Africa, è proprio sparito dai radar. Il senegalese non scende in campo con la maglia rossonera dal 19 dicembre, ossia dalla sfida di San Siro persa 0-1 contro il Napoli. Il terzino sinistro senegalese non è considerato incedibile dal club di via Aldo Rossi, che cercherà di capire che tipo di opportunità potrà offrire il mercato francese. L’ex Monaco, infatti, piace a diversi club della Ligue 1 e dovrebbe lasciare Milanello dopo soli 12 mesi dal suo arrivo.



OBIETTIVO CAMBIASO - Secondo quanto appreso, il Milan vorrebbe regalare a Stefano Pioli un nuovo esterno sinistro che possa fornire un’alternativa di qualità al titolarissimo Theo Hernandez. L’idea sarebbe quella di prendere un talento giovane e italiano, utile per il discorso liste. Diversi i profili sotto la lente d’ingrandimento rossonera ma quello che convince di più è sicuramente Andrea Cambiaso. Il classe 2000 del Genoa è un nome che piace molto al club rossonero perché ben strutturato fisicamente, gioca con intensità nelle due fasi ed è molto attento dal punto di vista tattico. Il Milan, dopo i primi contatti esplorativi, avrà presto un confronto con il Genoa per provare a imbastire una trattativa. Su Cambiaso c’è da tempo anche la Juventus.