Ilha le idee chiare sul prossimo mercato: una delle priorità è rinforzare la difesa nella sua zona centrale. Complice l'addio a scadenza di, Maldini e Massara progettano il grande colpo in mezzo eresta il primo nome sulla lista. L'olandese del Lille, però, potrebbe non essere il solo acquisto per la retroguardia., il classe '99 ha pretendenti e i rossoneri non scartano l'ipotesi di lasciar partire il difensore, magari con la formula del prestito, per trovare quella continuità e quello spazio che l'esplosione dida centrale ha chiuso. La partenza di Gabbia libererebbe il posto per un altro innesto e gli osservati speciali non mancano., in questo senso, è il primo nome sul taccuino di Maldini e Massara. Già a gennaio il Milan aveva provato a strapparlo all'in uno scambio che avrebbe portato Andrea Conti in Toscana, il classe 2002 ha convinto i rossoneri che continuano a monitorarlo in vista di un nuovo assalto in estate: per subito, o in un'per continuare a crescere. Restando in Serie A, piace anche il profilo diche sta brillando con la maglia del. Il Milan si è informato, ma non parte avanti:, che ora stuzzica anche i pensieri del. Viti e Casale, due giovani e italiani che farebbero comodo anche per la compilazione delle liste d'iscrizione a campionato e coppe europee, ma il Milan non si preclude la strada che porta all'estero e resta vigile anche sulla situazione di: la valutazione fatta dal club di Gelsenkirchen (almeno 10 milioni di euro) ha frenato gli assalti nelle scorse sessioni di mercato, ma il suo profilo resta gradito dalle parti di via Aldo Rossi.