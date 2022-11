Ciprian Tatarusanu ha parlato a Milan TV dopo la vittoria sul Salisburgo, che consegna ai rossoneri l'accesso agli ottavi di Champions League: "Com'è stato vincere e passare il turno? Bello, quando passi il girone dopo tanti anni con una vittoria così siamo tutti felici. Impegnato stasera? Il mio ruolo è fare le parate. Se non le facevo non ero qua, no? I tifosi? A San Siro c'è una bella atmosfera, i tifosi sono sempre con noi. Abbiamo segnato nei momenti chiave della partita, questo ci ha portato alla vittoria".