Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu racconta il rigore parato a Lautaro Martinez nell'1-1 con l'Inter: "L'abbiamo studiato molto bene perché era il primo rigorista, sono contento di aver fatto questa parata - ha detto a Dazn - Calhanoglu lo conoscevo bene, ma anche lui mi conosceva...".



RAPPORTO CON MAIGNAN - "E' un rapporto molto buono. Quando è arrivato al Milan ho cercato di aiutarlo perché parlo francese, gli ho dato tutto quello gli ho dato tutto quello di cui aveva bisogno, l'ho aiutato a fargli conoscere la Serie A e l'Italia. Purtroppo si è fatto male, il mi sono sempre allenato al massimo per essere pronto in questi momenti in caso di necessità. E sono contento di giocare a questi livelli".