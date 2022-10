Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-1 sul Monza: "Risposta alle critiche? Ci saranno sempre commenti positivi e negativi, oggi sul campo ho fatto vedere quello che posso fare".



LA PALLA A BRAHIM DIAZ PER IL PRIMO GOL - "Era preparata? Essendo anche il mio primo assist, sono ancora più felice. Grazie anche a questo gol, abbiamo ottenuto una vittoria importante".



RAPPORTO CON MAIGNAN - "Abbiamo un buon rapporto tra portieri, parliamo prima e dopo le partite e durante gli allenamenti. Dispiace per Mike, non fa mai piacere non poter giocare".