La sconfitta contro l'Inter nella semifinale d'andata di Champions League non è l'unica brutta notizia per il Milan nella notte di San Siro: Ismael Bennacer dovrà operarsi.



Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina il centrocampista algerino hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia.