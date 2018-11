Tegola per il Milan, che dovrà fare a meno di Lucas Biglia per molto tempo. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero sulle condizioni del centrocampista argentino: "L'infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l'allenamento, ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico. L'operazione, eseguita oggi in Finlandia dal Professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. La prognosi è di 4 mesi".



SERVE IL MERCATO - Un lungo stop, che terrà Biglia lontano dai campi fino al prossimo marzo. A centrocampo la coperta per Rino Gattuso è corta e il solo arrivo di Paquetà a gennaio può non bastare.