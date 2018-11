Non arrivano buone notizie sul fronte Lucas Biglia per il Milan. L'argentino si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali al polpaccio hanno confermato la lesione al muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Il prossimo controllo è previsto tra 15 giorni.



LUNGO STOP - Il centrocampista non sta bene, il problema al polpaccio dovrebbe tenerlo fuori dai campi per almeno 6/8 settimane, facendogli saltare sfide cruciali come la Juventus in campionato e il Betis in Europa League. Per Gattuso adesso è tempo di trovare le contromisure per sopperire alla determinante assenza dell'ex Lazio.