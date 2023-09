Brutta notizia in casa Milan: al 65' della sfida che il Milan sta disputando contro il Verona, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Rade Krunic, immediatamente sostituito da Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonero si è accasciato per un problema muscolare. Si sospetta uno stiramento. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma la smorfia del numero 33 non preannuncia nulla di positivo.