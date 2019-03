Attimi di tensione in casa Milan al 75'. Non sul campo, ma in panchina, dove c'è stato un accesissimo diverbio tra Franck Kessie e Lucas Biglia durato per un minuto intero. Non è ancora chiaro il motivo, ma addirittura tre giocatori hanno dovuto frenare il centrocampista ivoriano, furioso con l'argentino. Abate, Borini e Rodriguez hanno provato a calmare Kessié, da poco sostituito da Gattuso. Kessié era dritto faccia a faccia verso Biglia e gli ha urlato bruttissime parole con volto visibilmente furibondo. Biglia è rimasto in panchina a provocare il compagno rispondendogli con apparente serenità. Una scena davvero mai vista. Un caso che ha spaccato il Milan in piena gara. Rissa sfiorata, i due sono arrivati quasi alle mani. Un derby corretto sul campo, meno sulla panchina rossonera.