AAA centrocampista last minute cercasi, possibilmente su occasione. Il Milan ci ha provato fino alla fine: negli ultimi giorni infatti il club rossonero ha effettuato un tentativo importante per portare in extremis a Milano Renato Sanches, centrocampista classe 1997 del Lille, in scadenza di contratto nel giugno 2023.



INTESA COL LILLE SUI 25 MILIONI, NESSUN ACCORDO COL GIOCATORE - Contatti tra Maldini, Massara e la dirigenza de Les Dogues, con cui l'intesa era possibile intorno ai 25 milioni di euro più bonus, ma a far saltare l'affare sono state le richieste di ingaggio da parte del portoghese.



COLPO ANTICIPATO, CONTATTI ANCHE PER NEUHAUS - Il desiderio era quello di anticipare a gennaio un colpo previsto per l'estate, in sostituzione del sempre più uscente Franck Kessie: sondaggio da parte del Milan, come appreso da Calciomercato.com, anche con il Borussia Monchengladbach, per provare a strappare ai renani Florian Neuhaus, classe 1997 tedesco. Niente da fare, se ne riparlerà in estate.