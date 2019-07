Il Milan ci prova per Gianluca Mancini. Come scrive Tuttosport, nell'incontro di ieri con Beppe Riso, agente del difensore dell'Atalanta, i rossoneri hanno chiesto informazioni per il centrale dell'Under 21 Azzurra, tra i più positivi nell'ultimo Europeo. Vicino alla Roma, il Milan prova a inserirsi per il classe '97.