Milan, termina l'emergenza difesa: Tomori a disposizione

Redazione CM

Emergenza difesa terminata in casa Milan. Arrivano, infatti, buone notizie da Milanello, secondo le ultime riportate da Sky Sport. Fikayo Tomori, escluso dalla lista dei convocati per la sfida con l’Atalanta, ma già rientrato nelle dinamiche del gruppo agli ordini di Stefano Pioli, sarà a disposizione in vista della sfida che il club rossonero disputerà questo venerdì, 1 marzo alle 20.45, contro la Lazio, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A.



LE ULTIME - Tomori si è allenato con il resto della squadra a partire dallo scorso venerdì e ha terminato il suo percorso verso il pieno recupero della forma fisica, dopo il pesante infortunio subito il 22 dicembre 2022, a Salerno. Una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro aveva causato lo stop al centrale inglese che ora, a distanza di poco più di due mesi, si prepara a tornare nella lista dei giocatori a disposizione di Pioli. Un ritorno, una risorsa importante per il tecnico rossonero, che si appresta a ritrovare tutti i suoi pilastri della retroguardia, con Kalulu e Calabria che, con ogni probabilità, saranno anch’essi a disposizione.



DA QUANTO NON GIOCA - Tomori in questa stagione ha giocato 16 partite, con 3 gol segnati. L'ultimo proprio contro la Salernitana, poco prima di farsi male. Ha saltato fin qui 9 partite di campionato, 2 di Coppa Italia e 2 di Europa League.