Il Milan recupera Calabria, Tomori e Kalulu: ecco come li gestirà Pioli

Archiviata la serata agrodolce di Rennes, che ha portato in dote la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Monza ma anche la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, il Milan si rigetta nelle vicende di campionato e riceve nello stesso tre ottime notizie in vista della complicata gara di domenica sera (a San Siro, ore 20.45) contro l’Atalanta. Come aveva preannunciato ieri Stefano Pioli, Davide Calabria, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori hanno svolto per intero la seduta di allenamento prevista per stamattina, aggregandosi al gruppo di calciatori meno impiegato o non utilizzato del tutto a Roazhon Park (chi è sceso in campo ha invece sostenuto il classico lavoro di scarico).



RECUPERATI - Questo significa che i tre difensori sono da considerarsi recuperati per la partita che chiuderà il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A e possono rientrare nella lista dei convocati dopo i rispettivi periodi di stop. Più corto quello di Davide Calabria, vittima di un problema muscolare in occasione del match contro il Napoli dello scorso 11 febbraio e rimasto ai margini sia in occasione dell’andata del playoff di Europa League contro il Rennes, sia nella trasferta di Monza. Spetterà a Pioli ora gestire il suo rientro, considerando che la sua alternativa Alessandro Florenzi è reduce da tre presenze consecutive. Le novità più importanti giungono tuttavia da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che per la gravità dei loro infortuni arrivano da un periodo di inattività più lungo e per questo dovranno essere gestiti con grande attenzione. L’ultima apparizione con la maglia del Milan del centrale inglese è quella con la Salernitana dello scorso 22 dicembre - quando andò pure in gol, prima di fermarsi per una lesione mio-tendinea al bicipite femorale destro - mentre il giocatore francese non si vede su un campo di gioco addirittura dal 29 ottobre, quando contro il Napoli fu vittima di una grave lesione del tendine del retto femorale sinistro che ha comportato un intervento chirurgico.



ROSA AL COMPLETO - In vista della decisiva fase della stagione, col Milan impegnato nella rincorsa al secondo posto in campionato e in lizza per la vittoria dell'Europa League, Pioli spera dunque di aver risolto una volta per tutte l'emergenza infortuni e di poter disporre dell'intera rosa al gran completo. Già in occasione dell'ultimo turno di Serie A aveva ritrovato, sempre in difesa, Malick Thiaw a distanza di circa 3 mesi dall'infortunio muscolare subito nella partita di Champions League contro il Borussia Dortmund del passato 28 novembre. Col reparto arretrato che torna a poter disporre di tutti i suoi effettivi, l'unico calciatore che rimane ancora ai box in casa rossonera - e ne avrà fino al mese di aprile - è il centrocampista Tommaso Pobega, anche lui vittima di una serie lesione al tendine del retto femorale della gamba sinistra.