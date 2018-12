Il Siviglia continua a godersi André Silva, rinato dopo la brutta annata al Milan. E il portoghese, a suon di gol e prestazioni positive, si sta guadagnando sempre più il riscatto. Un'operazione che fruttare ai rossoneri una plusvalenza molto importante: il club andaluso ha pubblicato oggi il proprio bilancio, comunicando anche le vere cifre dell'operazione che ha portato il classe '95 in prestito con diritto di riscatto in Spagna. Ben quattro milioni per il prestito e ben 39 per il riscatto, per un totale di 43 milioni.



TESORO ROSSONERO - Una cifra totale più alta di quella trapelata finora, ovvero 38 milioni totali, che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di registrare una plusvalenza molto importante. Il Siviglia ha fatto capire a più riprese di essere intenzionato a riscattare il classe '95, autore di otto gol in Liga, con il ds Caparros che ha annunciato pubblicamente come il club sia già al lavoro per completare l'operazione entro la fine della stagione.