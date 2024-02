Milan, tesoretto per il mercato: oltre 40 milioni dai riscatti

Federico Zanon

Pianificare il futuro, con un occhio attento ai conti. Il Milan in estate continuerà il suo percorso di rinnovamento iniziato la scorsa estate con l'arrivo di giocatori importanti come Loftus-Cheek, Pulisic, Musah e Chukwueze, ma sono da escludere investimenti fuori budget, non verrà fatto il passo più lungo della gamba. L'eliminazione ai gironi di Champions League ha ridotto sensibilmente gli introiti, la prossima finestra di mercato in entrata sarà inevitabilmente legate alle uscite. A quei giocatori che possono portare una plusvalenza e a chi quest'anno non fa parte del gruppo di Pioli.



ALLE GIUSTE CONDIZIONI - L'ultima finestra di mercato appena conclusa è stato un segnale forte e chiaro, il Milan non compra solo per il gusto di farlo. Ogni acquisto è il risultato di un'attenta analisi, sportiva e soprattutto economica. Lo ha fatto intendere anche ieri sera Giorgio Furlani: "Abbiamo sempre detto che non avremmo comprato tanto per, i giocatori ci sono, l'emergenza è passata. Comprare per comprare era per accontentare la folla ma non reale necessità". In estate qualcosa sarà fatto, in comune accordo con l'allenatore che al di là delle parole di rito dello stesso Furlani ("Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l'ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono") potrebbe essere diverso da quello attuale.



GIOCATORI IN PRESTITO - L'idea del Milan è quella di monetizzare da quei giocatori che la scorsa estate hanno salutato il mondo rossonero con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Da Charles De Ketelaere, che sta facendo grandi cose a Bergamo con l'Atalanta, a Divock Origi, che anche in Premier League con il Nottingham Forest sta manifestando le difficoltà viste, ecco tutte le situazioni che possono portare un tesoretto da 40 milioni di euro da investire sul prossimo mercato.