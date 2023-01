Emergono novità dalla seduta odierna del Milan: i ragazzi di pioli si sono allenati senza Theo Hernandez - che ha saltato la gara contro la Lazio - e Davide Calabria, che hanno svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il loro lavoro è propedeutico a un rientro in gruppo in tempo per la sfida contro il Sassuolo, per la quale i due rimangono in dubbio ma con cauto ottimismo su un impiego dal primo minuto. Inoltre, da segnalare il rientro in gruppo di Ballo-Touré, che ha possibilità di essere convocato.