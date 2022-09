Scorribande, provocazioni, sfottò e prestazioni da top nel derby di Milano.vero e proprio, la corsia che ancora una volta, facendo pendere la bilancia nettamente a favore degli uomini di Stefano Pioli. Risultato?che ha sobillato gli animi dei propri tifosi adoranti einferociti sui social a causa dei suoi atteggiamenti, non sempre edificanti.L'assalto all'arma bianca che ha caratterizzato la prima parte del secondo tempo è che è valso la vittoria della stracittadina è partito proprio dai "pirati" della sinistra, che hanno letteralmenteIn realtà l'esterno olandese nella prima parte del match aveva tenuto botta alle scorribande di Hernandez:ma poi un duello quasi sempre concitato ma corretto,. Resta idopo il primo rimediato a causa del litigio proprio con il dirimpettaio di fascia nerazzurra, il rischio nella seconda frazione è stato forte, a causa di, che poteva costare cara qualora Chiffi fosse stato più severo. Niente di clamoroso come si è letto da qualche parte, per intenderci: ma la seconda ammonizione sarebbe potuta anche arrivare.- Non solo la rivalità con l'olandese, anchenon è sfuggita alle telecamere infattiscambiata. Lo spirito dei tifosi rossoneri più accaniti si è instillato proprio nell'animo di Hernandez, a volte un pochino sopra le righe ma sicuramente pugnace e battagliero.e alla causa:è arrivato in un batter d'occhio, il futuro è ancora da leader di Milano.@AleDigio89