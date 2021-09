Il difensore del Milan Theo Hernandez ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Venezia: "Sapevamo che era una partita importante e che non sarebbe stato facile, veniamo da una serie di partite molto dure. Il mister mi ha dato un po’ di riposo, sono entrato cercando di fare il meglio. Obiettivo scudetto? Sì, andiamo a combattere per vincere lo scudetto".



A DAZN si è poi soffermato sull'intesa con Brahim Diaz: "Brahim mi aveva detto nello spogliatoio che avrebbe fatto il balletto in caso di gol, quindi l'abbiamo fatto. Sulla mia rete la palla di Bennacer è un quasi gol".