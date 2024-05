Milan, Theo Hernandez neanche in panchina contro il Torino

Theo Hernandez, terzino sinistro francese del Milan, era in dubbio per la sfida della 37esima giornata di campionato contro il Torino: il responso arrivato con le formazioni ufficiali e la composizione delle due panchine svela che l'ex Real Madrid non sarà in ogni caso della gara, dato che non figura nemmeno tra i sostituti.



LE CONDIZIONI - Hernandez era in dubbio, come annunciato dal tecnico Pioli in conferenza stampa alla vigilia, a causa di uno stato influenzale che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento. Evidentemente Theo non è in condizione di giocare, ma questo non dovrebbe precludergli l'ultima di campionato contro la Salernitana.