Euro 2024: Austria-Francia LIVE alle 21

Getty

Allez les Bleus, tocca ai favoriti. Ladi Didiere Kylian Mbappé, al primo grande torneo da capitano della nazionale e da calciatore del Real Madrid, scende in campo nella prima gara adcontro l'allenata da Ralfe guidata dall'interista Marko Arnautovic, nellaalla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. I transalpini vogliono il terzo Europeo della loro storia, con il quale raggiungerebbero Germania e Francia in vetta all'albo d'oro: nell'altra sfida del girone, ieri l'Olanda ha battuto per 2-1 in rimonta la Polonia. In campo anche gli altri "italiani", Theo Hernandez, Rabiot e Thuram.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Austria-Francia su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Austria-Francia su SKY

GUARDA SU SKY

Austria-FranciaPentz; Posch, Danso, Querfeld, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.: Maignan; Koundé, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram.Marco Guida (Italia)