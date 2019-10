Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino del Milan Theo Hernandez ha dichiarato: "Credo che per un allenatore sia meglio iniziare dall'inizio invece che subentrare a stagione in corso, ma sono cose che nel calcio capitano. Ora abbiamo un allenatore che è molto bravo, sono sicuro che faremo grandi cose con lui. Io lavoro ogni giorno per essere titolare, nelle ultime partite ci sono riuscito e spero di giocarle tutte. Sono venuto qui per lavorare duro, per giocare e per fare la storia del Milan. Sono un ragazzo giovane, devo imparare ancora tante cose, ma sono convinto di poter fare grandi cose.



SU PIOLI - "Credo che sia un grande allenatore, come tutti quelli che sono stati qui. Non lo conoscevo, è un allenatore a cui piace giocare bene a calcio. Credo che con lui possiamo fare grandi cose, perchè è un allenatore molto bravo, con concetti chiari. La prima cosa che ci ha detto è che dobbiamo lavorare duro e non possiamo lasciare che i nostri tifosi siano arrabbiati, anche se è normale per come stiamo andando. Quello che dobbiamo fare è lavorare duro per riportarli dalla nostra parte e farci sostenere".



SULLA CLASSIFICA - "Credo nel quarto posto, abbiamo una grande rosa per stare davanti. E' vero che le ultime partite non sono state semplici, ma abbiamo una grande squadra per stare in alto. Non ci resta che lavorare duro e dare l'anima per vincere le partite".



SUL LECCE - "Con il Lecce può arrivare la svolta. Sono partite in cui dobbiamo mettere il cuore in campo perchè le vittorie danno morale. Dobbiamo vincere contro il Lecce per affrontare al meglio la gara successiva. Quando una squadra inizia bene e acquista fiducia, si vede".