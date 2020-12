Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Celtic: "Sappiamo che è una partita difficile contro una buona squadra, ma stiamo vivendo un buon momento: dobbiamo dare il massimo. Con una vittoria saremmo più tranquilli. Pioli? Dopo tanti tempo siamo contenti di ritrovarlo, dobbiamo continuare quanto fatto finora e dare tutto in campo".



SULL'EUROPA LEAGUE - "La nostra competizione? Non pensiamo a niente, ma solo a disputare una gara alla volta. Vedremo come andrà, noi vogliamo vincerle tutte e continuare a crescere"