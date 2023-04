Malick Thiaw è intervenuto a DAZN nel post partita della vittoria contro il Lecce. Queste le sue parole.



Sull'importanza della vittoria: "Era una partita molto importante perché soprattutto dopo i risultati di oggi era importante tenere i tre punti. Questo è il lavoro che dobbiamo continuare a fare. Anche la prossima settimana sarà importante"



Su Leao: "Il suo talento e potenziale è incredibile, lo vedete in tutte le partite. Ha il potenziale per essere uno dei migliori o il migliore nel suo ruolo. E' molto stimolante allenarci con lui e contro di lui perché ci aiuta a migliorarci"



Sull'Euroderby: "Certo, ne abbiamo due. Ma questi in Champions sono speciali, sara davvero molto bello"