Un look decisamente appariscente quello scelto da Theo Hernandez, terzino del Milan, per la gara contro il Lecce del 31esimo turno di Serie A: il francese, vicecampione del Mondo 2022, si è presentato in campo con i capelli color fucsia acceso, impossibile non distinguerlo dagli altri giocatori. Estro e sregolatezza, anche nel look per uno dei leader rossoneri, blindato lo scorso anno fino al 2026 dalla dirigenza del Diavolo.