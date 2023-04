Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Empoli: "Testa al Napoli? La Champions è settimana prossima, noi dobbiamo concentrarsi su oggi: è questo che fanno le squadre e i giocatori forti. Prima volta con il Milan nella difesa a 4? Ho giocato tante partite a 4, non è una cosa nuova per me e sono abituato a giocare con la difesa a 4".