Malick Thiaw, difensore del Milan, parla a Dazn prima del derby con l'Inter: "Occasione giusta per risollevarsi? Certo. Non siamo in un momento facile. Ma è la miglior opportunità per giocarsi il derby per cambiare il nostro ritmo e l’andamento delle cose. Quello che è successo A Riyad non deve succedere di nuovo. Siamo pronti alla rivincita".