– è questione di ore –Non solo l’inserimento nella trattativa che porta a Davide Frattesi – designato come naturale sostituto del quasi ex numero 8 rossonero – ma anche l’apertura di una pista che, fino a qualche giorno fa, sembrava destinata a tramontare.Infatti, secondo quanto riportato da L’Equipé,– in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach –A nulla è servito il rilancio economico del club parigino, pronto a offrire un contratto maggiormente remunerativo - pari a 7 milioni di euro netti all'anno, più cinque di bonus alla firma - al transalpino rispetto al Milan. Inoltre, secondo il retroscena raccontato da RMC Sport, è stato lo stesso Nagelsmann (una volta naufragata la sua trattativa per sedere sulla panchina del Paris Saint-Germain) a consigliare il figlio di Lilian a non accettare la proposta parigina.E proprio di ore si parla per la fatidica fumata bianca per Thuram: 24, forse 48.- che si è svincolato dal Borussia Monchengladbach -Filtra notevole ottimismo nell’ambiente rossonero: Pioli si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo offensivo.