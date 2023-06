La probabilissima cessione di Sandro Tonali al Newcastle apre le porte del mercato per il Milan: non solo l'inserimento nella corsa a Davide Frattesi, adesso anche il grande obiettivo in attacco Marcus Thuram è vicinissimo.



PSG FERMO - La grande concorrente per l'ingaggio del francese era il Paris Saint-Germain, che poteva mettere sul piatto più soldi al giocatore, ma il mancato approdo di Nagelsmann sulla panchina parigina ha rallentato l'operazione, permettendo al Milan di farsi sempre più sotto, fino all'ottimismo registrato nelle ultime ore.



SI CHIUDE - E proprio di ore si parla per vedere la fatidica fumata bianca per il figlio di Lilian. 24, forse 48: la trattativa con il duttile attaccante che si è svincolato dal Borussia Monchengladbach è ormai entrata nella sua fase conclusiva, Il Milan ha pronto per Thuram un contratto quinquennale, con uno stipendio di 4 milioni e mezzo all'anno: Pioli si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo offensivo.